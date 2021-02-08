В Краснодаре маршрутка врезалась в дерево, пострадали три пассажира

Краснодарский край

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В мэрии Краснодара 8 февраля прокомментировали аварию с маршруткой, которая произошла накануне в центре города

ДТП произошло в 9:30. 43-летний водитель маршрутного автобуса ПАЗ ехал по Седина в сторону Советской. Он не выдержал безопасную дистанцию и врезался в ехавший впереди Chevrolet. После удара маршрутка въехала в дерево около дома № 10.

По предварительным данным, в медучреждение для оказания помощи доставили двух пассажирок ПАЗа. По факту аварии началась проверка, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

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В телеграм-канале «Туподар Краснодар» 7 февраля опубликовали фотографии с места происшествия. Судя по ним, в аварию попала маршрутка № 28. А на кадрах, выложенных в «Телетайпе Краснодара», заметно, что ствол дерева получил большие повреждения и почти полностью разломился у основания. Его начала спиливать аварийная служба.

8 февраля ДТП также прокомментировали на планерке в мэрии города. Начальник управления культуры Ирина Лукинская, которая была дежурным на выходных, рассказала, что пострадали три человека.

«Все трое доставлены в больницу скорой медпомощи. Закрытая черепно-мозговая травма, ушиб мягких тканей», — перечислила она травмы.

ДТП Краснодар Маршрутки Общественный транспорт

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