На Кубани из-за остановки поезда задержали четыре электрички

Утром 8 февраля на ж/д путях в Краснодарском крае произошла задержка поездов

Поезд № 104 Москва — Адлер остановился по техническим причинам в Туапсинском районе на участке между станциями Чинары и Чилипси. Из-за происшествия были задержаны поезда «Ласточка»: № 802 Адлер — Краснодар, № 803 Краснодар — Имеретинский Курорт, № 821 Краснодар — Имеретинский Курорт, а также пригородный поезд № 6918 Туапсе — Горячий Ключ. Время задержки локомотивов составило до полутора часов.

«ОАО «РЖД» предпринимает необходимые меры для ввода задержанных поездов в график. Северо-Кавказская железная дорога приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства», — сообщили в пресс-службе СКЖД.

Всю оперативную информацию о времени прибытия и задержках поездов можно узнать по телефону информационного центра 8-800-775-00-00.