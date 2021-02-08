На Кубани из-за остановки поезда задержали четыре электрички

Краснодарский край

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Утром 8 февраля на ж/д путях в Краснодарском крае произошла задержка поездов

Поезд № 104 Москва — Адлер остановился по техническим причинам в Туапсинском районе на участке между станциями Чинары и Чилипси.

Из-за происшествия были задержаны поезда «Ласточка»: № 802 Адлер — Краснодар, № 803 Краснодар — Имеретинский Курорт, № 821 Краснодар — Имеретинский Курорт, а также пригородный поезд № 6918 Туапсе — Горячий Ключ. Время задержки локомотивов составило до полутора часов.

«ОАО «РЖД» предпринимает необходимые меры для ввода задержанных поездов в график. Северо-Кавказская железная дорога приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства», — сообщили в пресс-службе СКЖД.

Всю оперативную информацию о времени прибытия и задержках поездов можно узнать по телефону информационного центра 8-800-775-00-00.

Напомним, утром 19 января на участке Туапсе — Адлер около станции Водопадный на контактную сеть упал посторонний предмет. Из-за этого на путях задержали 11 пассажирских поездов. Ранее под Сочи поезд сбил стадо коров.

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