На Кубани число заболевших коронавирусом превысило 35 тыс. человек

Краснодарский край, Вся Россия

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В Краснодарском крае к 8 февраля диагноз COVID-19 подтвердился у 35 тыс. 142 человек

По данным федерального оперштаба, в России за минувшие сутки зарегистрировали 15 тыс. 916 новых случаев коронавируса, написал RT. Всего к 8 февраля число инфицированных в стране возросло до 3 млн 983 тыс. 197 человек. Из них 77 тыс. 68 пациентов умерли (+407 за сутки), а 3 млн 472 тыс. 91 выздоровели (+15 тыс. 881).

Больше всего новых случаев коронавируса выявили в Москве — 1 тыс. 728. Следом идут Санкт-Петербург (+1 тыс. 551) и Московская область (+912).

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На юге России и в регионах Северного Кавказа ситуация следующая: Ростовская область — 359, Ставропольский край — 222, Краснодарский край — 181, Крым — 125, Севастополь — 90, Кабардино-Балкария — 84, Дагестан — 71, Карачаево-Черкесия — 60, Северная Осетия — 53, Адыгея — 38, Ингушетия — 33, Чечня — 31.

Как уточнили в оперштабе Краснодарского края, среди новых пациентов 112 женщин и 69 мужчин. Также коронавирус обнаружили у 7 детей. Возраст заболевших — от 9 месяцев до 95 лет.

Вот как распределились случаи по муниципалитетам:

  • в Краснодаре — 53;
  • в Анапе — 18;
  • в Туапсинском и Калининском районах — по 11;
  • в Крыловском районе — 9;
  • в Тихорецком районе — 8;
  • в Апшеронском районе и в Горячем Ключе — по 7;
  • в Староминском районе — 6;
  • в Армавире, Кущевском и Крымском районах — по 5;
  • в Геленджике и Белореченском районе — по 4;
  • в Сочи, Абинском, Ейском, Темрюкском, Новокубанском, Белоглинском районах — по 3;
  • в Кавказском, Славянском, Новопокровском районах — по 2;
  • в Красноармейском, Северском, Усть-Лабинском и Павловском районах — по 1.

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По данным регионального минздрава, в Краснодарском крае коронавирусом заболели 35 тыс. 142 человека, из них 2 тыс. 618 детей. Показатель заболеваемости увеличился до 619,1 случая на 100 тыс. населения.

Выздоровел 26 тыс. 981 пациент, еще 1 тыс. 610 человек спасти не удалось. В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 95 кубанцев, еще 4 — на ЭКМО. В стационарах лечатся 1 тыс. 399 человек с подтвержденным COVID-19, еще 5 тыс. 152 пациента лечатся на дому.

Здравоохранение Коронавирус Медицина Эпидемии

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