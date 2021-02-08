На Кубани число заболевших коронавирусом превысило 35 тыс. человек

В Краснодарском крае к 8 февраля диагноз COVID-19 подтвердился у 35 тыс. 142 человек

По данным федерального оперштаба, в России за минувшие сутки зарегистрировали 15 тыс. 916 новых случаев коронавируса, написал RT . Всего к 8 февраля число инфицированных в стране возросло до 3 млн 983 тыс. 197 человек. Из них 77 тыс. 68 пациентов умерли (+407 за сутки), а 3 млн 472 тыс. 91 выздоровели (+15 тыс. 881).

Больше всего новых случаев коронавируса выявили в Москве — 1 тыс. 728. Следом идут Санкт-Петербург (+1 тыс. 551) и Московская область (+912).

На юге России и в регионах Северного Кавказа ситуация следующая: Ростовская область — 359, Ставропольский край — 222, Краснодарский край — 181 , Крым — 125, Севастополь — 90, Кабардино-Балкария — 84, Дагестан — 71, Карачаево-Черкесия — 60, Северная Осетия — 53, Адыгея — 38, Ингушетия — 33, Чечня — 31.

Как уточнили в оперштабе Краснодарского края, среди новых пациентов 112 женщин и 69 мужчин. Также коронавирус обнаружили у 7 детей. Возраст заболевших — от 9 месяцев до 95 лет.

Вот как распределились случаи по муниципалитетам:

По данным регионального минздрава, в Краснодарском крае коронавирусом заболели 35 тыс. 142 человека, из них 2 тыс. 618 детей. Показатель заболеваемости увеличился до 619,1 случая на 100 тыс. населения.

Выздоровел 26 тыс. 981 пациент, еще 1 тыс. 610 человек спасти не удалось. В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 95 кубанцев, еще 4 — на ЭКМО. В стационарах лечатся 1 тыс. 399 человек с подтвержденным COVID-19, еще 5 тыс. 152 пациента лечатся на дому.