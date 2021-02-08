Курорт «Роза Хутор» объявил о тестировании персональных спасательных радиомаяков

Краснодарский край

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Курорт «Роза Хутор» совместно с администрацией Краснодарского края опробует персональные аварийные радиомаяки Международной спутниковой системы поиска и спасания КОСПАС-САРСАТ

В конце января единственный в стране разработчик навигационного оборудования, применяемого в системе КОСПАС-САРСАТ, филиал АО ОРКК «Научно-исследовательский институт космического приборостроения» представил на курорте уникальный персональный радиомаяк первого класса ПАРМ-406 СП со временем работы 48 часов.

Прибор передает координаты непосредственно в систему КОСПАС-САРСАТ для вызова спасателей с помощью радиочастотного и проблескового маяков.

Одновременно с «Роза Хутор» радиомаяки планируют тестировать в Кавказском природном биосферном заповеднике и в АО «Апшеронск-Лагонаки».

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«У нас есть специальный полигон, где отрабатываются поиск и спасение оказавшихся в лавине в имитированных условиях — обнаружение, зондирование, откапывание и т.д. Есть и возможность испытать подобное поисковое оборудование в полевых условиях. Такие тренировки проходят на высоте 2100 метров над уровнем моря. На курорте работают собственные противолавиная, метео- и поисково-спасательные службы, поэтому после проведенных тестов мы дадим изобретателям самое квалифицированное мнение об эксплуатации радиомаяков», — отметил заместитель гендиректора курорта «Роза Хутор» Сергей Чернов.

По мнению разработчиков, внедрение спутниковой системы КОСПАС-САРСАТ в туризме Краснодарского края позволит обеспечить безопасность в случае чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера. Это ускорит оказание помощи пострадавшим и снизит затраты на спасательные работы.

Происшествия Роза Хутор

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