На Кубани умерли еще 17 пациентов с COVID-19

Краснодарский край, Вся Россия

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В Краснодарском крае к 6 февраля, по официальным данным, умерли 1 тыс. 577 человек с диагностированным коронавирусом

Напомним, за последние сутки на Кубани выявили еще 183 больных коронавирусом и зафиксировали смерть 17 пациентов ковидных госпиталей. По данным регионального оперштаба, у всех пациентов была внебольничная двусторонняя пневмония тяжелой формы.

В больницах Краснодара скончались шесть пациентов — две женщины в возрасте 70 и 78 лет и четверо мужчин. Им было 66, 68 лет, 73 и 83 года. В оперштабе не уточнили места жительства пациентов, а также в каких именно госпиталях они скончались.

В Сочи также зафиксировали шесть смертей. В инфекционных госпиталях курорта медикам не удалось спасти троих мужчин в возрасте 62, 78 и 87 лет, а также трех женщин 71 года, 77 и 79 лет. Более подробной информации о пациентах в коронавирусной сводке нет.

В Тихорецкой больнице умерли два пациента. Это 67-летняя жительница Кавказского района и 69-летний житель Белоглинского района.

По одному летальному случаю произошло в Туапсинском и Крымском районах, а также в Новороссийске. В Туапсинской больнице умер 89-летний местный житель, в Крымском районе скончался 69-летнего жителя Геленджика, а в Новороссийске — 68-летний житель города

Всего за время пандемии на Кубани зафиксировали смерть 1 тыс. 577 человек с коронавирусом. По всей стране число летальных случаев к 6 февраля достигло 76 тыс. 229, написал телеканал «360».

Здравоохранение Коронавирус Медицина смерть Эпидемии

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