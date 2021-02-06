На Кубани выявили еще 183 случая коронавируса
В Краснодарском крае к 6 февраля диагноз COVID-19 подтвердился у 34 тыс. 779 человек
Согласно статистике федерального оперштаба, в России зарегистрировали еще 16 тыс. 627 случаев коронавируса, написал RT. Всего к 6 февраля, по официальным данным, инфекцию обнаружили у 3 млн 951 тыс. 233 россиян.
За весь период умерли 76 тыс. 229 пациентов ковидных госпиталей (+497 за сутки), а 3 млн 436 тыс. 326 заболевших выздоровели (+22 тыс. 831).
Больше всего новых случаев зафиксировали в Москве — 2 тыс. 214. Следом идут Санкт-Петербург (+1 тыс. 248) и Московская область (+ 955).
На юге России и в регионах Северного Кавказа ситуация следующая: Ростовская область — 361, Ставропольский край — 230, Краснодарский край — 183, Крым — 155, Севастополь — 93, Кабардино-Балкария — 85, Дагестан — 85, Карачаево-Черкесия — 61, Северная Осетия — 55, Адыгея — 37, Ингушетия — 34, Чечня — 32.
В оперштабе Краснодарского края пояснили, что среди 183 новых заболевших 109 женщин и 74 мужчины, в том числе 10 детей. Возраст пациентов от 11 месяцев до 92 лет.
Вот как распределились случаи по муниципалитетам:
- в Краснодаре — 51;
- в Сочи — 17;
- в Новороссийске — 15;
- в Туапсинском районе — 14;
- в Анапе — 10;
- в Гулькевичском районе — 8;
- в Кавказском районе — 7;
- в Белореченском районе — 6;
- в Армавире, Кореновском, Славянском, Усть-Лабинском районах — по 5;
- в Апшеронском и Темрюкском районах — по 4;
- в Геленджике, Динском, Крыловском, Тимашевском, Успенском районах — по 3;
- в Ленинградском, Отрадненском, Северском, Новокубанском, Павловском районах — по 2;
- в Красноармейском и Тбилисском районах — по 1.
Всего к 6 февраля в Краснодарском крае диагноз COVID-19 подтвердился у 34 тыс. 779 человек, в том числе у 2 тыс. 597 детей. Показатель заболеваемости достиг 612,8 случаев на 100 тыс. населения края. В лабораториях Кубани провели 2 млн 395 тыс. 113 исследований на коронавирус.
По данным регионального минздрава, в стационарах лечатся 1 тыс. 437 пациентов с COVID-19, еще 5 тыс. 403 заболевших получают лечение на дому. В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 89 человек, еще 4 — на ЭКМО.
За весь период в Краснодарском крае зафиксировали 26 тыс. 362 случая выздоровления и 1 тыс. 577 смертей (+17 новых летальных исхода).
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