На Кубани выявили еще 183 случая коронавируса

В Краснодарском крае к 6 февраля диагноз COVID-19 подтвердился у 34 тыс. 779 человек

Согласно статистике федерального оперштаба, в России зарегистрировали еще 16 тыс. 627 случаев коронавируса, написал RT. Всего к 6 февраля, по официальным данным, инфекцию обнаружили у 3 млн 951 тыс. 233 россиян. За весь период умерли 76 тыс. 229 пациентов ковидных госпиталей (+497 за сутки), а 3 млн 436 тыс. 326 заболевших выздоровели (+22 тыс. 831).

Больше всего новых случаев зафиксировали в Москве — 2 тыс. 214. Следом идут Санкт-Петербург (+1 тыс. 248) и Московская область (+ 955).

На юге России и в регионах Северного Кавказа ситуация следующая: Ростовская область — 361, Ставропольский край — 230, Краснодарский край — 183 , Крым — 155, Севастополь — 93, Кабардино-Балкария — 85, Дагестан — 85, Карачаево-Черкесия — 61, Северная Осетия — 55, Адыгея — 37, Ингушетия — 34, Чечня — 32.

В оперштабе Краснодарского края пояснили, что среди 183 новых заболевших 109 женщин и 74 мужчины, в том числе 10 детей. Возраст пациентов от 11 месяцев до 92 лет.

Вот как распределились случаи по муниципалитетам: в Краснодаре — 51;

в Сочи — 17;

в Новороссийске — 15;

в Туапсинском районе — 14;

в Анапе — 10;

в Гулькевичском районе — 8;

в Кавказском районе — 7;

в Белореченском районе — 6;

в Армавире, Кореновском, Славянском, Усть-Лабинском районах — по 5;

в Апшеронском и Темрюкском районах — по 4;

в Геленджике, Динском, Крыловском, Тимашевском, Успенском районах — по 3;

в Ленинградском, Отрадненском, Северском, Новокубанском, Павловском районах — по 2;

в Красноармейском и Тбилисском районах — по 1.

Всего к 6 февраля в Краснодарском крае диагноз COVID-19 подтвердился у 34 тыс. 779 человек , в том числе у 2 тыс. 597 детей. Показатель заболеваемости достиг 612,8 случаев на 100 тыс. населения края. В лабораториях Кубани провели 2 млн 395 тыс. 113 исследований на коронавирус.