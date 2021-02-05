На Кубани двух подростков искали больше суток

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Краснодарский край

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В Усть-Лабинском районе 4 февраля пропали два подростка

Накануне в полицию Усть-Лабинского района обратилась жительница станицы Тенгинской. Она рассказала, что двое детей ушли из дома 4 февраля около 14:00 и не вернулись. Сотрудники МВД составили ориентировку, к поискам 13-летнего и 14-летнего мальчиков привлекли полицию, казаков и волонтеров, рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По данным поискового отряда «Лиза Алерт», пропавших подростков зовут Николай и Максим. Рост первого около 150 см, у него плотное телосложение, русые волосы и карие глаза. На нём была голубая куртка, синие спортивные штаны и шапка, а также черные ботинки. С собой у мальчика был красный портфель.

Рост Максима около 140-145 см, худощавое телосложение, русые волосы и голубые глаза. На нём была голубая куртка, синие спортивные штаны, зеленая с серым рубашка, белые кроссовки и серая шапка, также у него была серая спортивная сумка.

В 17:10 поисковый отряд сообщил, что подростков нашли живыми.

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