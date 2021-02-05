«ЕвроХим» в Белореченске начал вакцинацию от COVID-19

Работников «ЕвроХим-БМУ» вакцинируют бесплатно, добровольно и при отсутствии противопоказаний к препаратам. Перед процедурой каждый проходит обязательный осмотр терапевтом и сдает кровь на общий анализ. Вакцина от коронавируса вводится в два этапа с интервалом в 21 день.

Когда вакцина поступает в Центральную районную больницу Белореченска, сотрудников предприятия приглашают на вакцинацию по графику.

На сегодняшний день 30 работников «ЕвроХима» уже привились от COVID-19. В числе первых — исполнительный директор «ЕвроХим-БМУ» Сергей Клявлин и его заместитель, начальник управления по работе с персоналом Сергей Маклаков. Все вакцинированные сотрудники предприятия чувствуют себя хорошо и готовы ко второму этапу.

«Низкий поклон и благодарность всем врачам и медработникам страны, Краснодарского края и Белореченского района. Особая признательность работникам нашего здравпункта, которые были на передовой в самые сложные периоды пандемии. Спасибо вам за профессионализм, преданность делу и неравнодушные сердца», — сказал Клявлин.