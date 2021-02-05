УРАЛСИБ продлил действие карт для пенсий и соцвыплат
Банк УРАЛСИБ продлил до 1 июля 2021 года действие карт всех платежных систем, на которые клиенты получают пенсии и социальные выплаты
Такие карты с истекшим номинальным сроком действия могут использоваться до 1 июля 2021 года с ограниченным функционалом: для снятия наличных в банкоматах любого банка (при условии, что эти банкоматы принимают карты с истекшим номинальным сроком действия) и для оплаты товаров вводом карты в POS-терминал любого банка и указанием ПИН-кода.
В пресс-службе УРАЛСИБа напомнили, что срок перевода пенсионных и социальных выплат на карты национальной платежной системы «Мир» продлен Банком России до 1 июля 2021 года. С этой даты пенсионные и социальные выплаты будут зачисляться только на карты платежной системы «Мир», зачисления на карты других платежных систем производиться не будут.
Что не так с пенсионной реформой:
Клиентам УРАЛСИБа, получающим пенсию и соцвыплаты на карты международных платежных систем, надо получить карты «Мир» до 30 июня 2021 года. Новые карты «Мир» уже выпущены к счету, на который зачисляются выплаты. Выпуск карты бесплатный, плата за обслуживание также не взимается. Получите новую карту «Мир» и начните пользоваться ей уже сейчас. Адрес отделения, где находится новая карта, был направлен клиентам в СМС. Его также можно узнать, позвонив по телефону 8(800)250-57-57. Никаких заявлений в Пенсионный фонд, Фонд социального страхования или Департамент труда и защиты населения подавать не нужно: выплаты продолжат поступать на действующий счет.
Если же клиент хочет сохранить действующую карту международных платежных систем, то можно бесплатно оформить в отделении банка карту «Мир» с новым счетом и подать заявление о начислении выплат на счет новой карты в Пенсионный фонд, Фонд социального страхования или департамент труда и защиты населения. В случае перевода пенсии на новую карту «Мир» клиент сможет пользоваться прежней картой международных платежных систем, в том числе и после 30 июня 2021 года.