УРАЛСИБ продлил действие карт для пенсий и соцвыплат

Банк УРАЛСИБ продлил до 1 июля 2021 года действие карт всех платежных систем, на которые клиенты получают пенсии и социальные выплаты

Такие карты с истекшим номинальным сроком действия могут использоваться до 1 июля 2021 года с ограниченным функционалом: для снятия наличных в банкоматах любого банка (при условии, что эти банкоматы принимают карты с истекшим номинальным сроком действия) и для оплаты товаров вводом карты в POS-терминал любого банка и указанием ПИН-кода. В пресс-службе УРАЛСИБа напомнили, что срок перевода пенсионных и социальных выплат на карты национальной платежной системы «Мир» продлен Банком России до 1 июля 2021 года. С этой даты пенсионные и социальные выплаты будут зачисляться только на карты платежной системы «Мир», зачисления на карты других платежных систем производиться не будут.

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