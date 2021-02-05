Краснодарец потратил на машины 90 млн рублей, полученные от дольщиков. Его объявили в международный розыск

Краснодарский край

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5 февраля в полиции рассказали об уголовном деле в отношении двух жителей Краснодара, которые обманули дольщиков на 220 млн рублей

Установлено, что два местных жителя 36 и 43 лет представились застройщиками многоквартирного дома и привлекли деньги дольщиков, предоставив им ложные сведения о законности своих действий. Пр этом у них не было разрешения на строительство и заключенных договоров с ресурсоснабжающими предприятиями.

Злоумышленники так и не построили дом, а полученные деньги использовали по своему усмотрению. Так, 224 потерпевшим был причинен вред в размере 220 млн рублей.

Также известно, что один из подозреваемых на деньги дольщиков купил спецтехнику и легковые машины по договорам финансовой аренды, выплатив 90 млн рублей по лизингу.

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На двух краснодарцев завели уголовные дела по ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (Мошенничество и легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). Однако подозреваемые скрылись, их объявили в международный розыск. Дело направили в суд, подозреваемым грозит до десяти лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю 5 февраля.

Как писали Юга.ру, 16 ноября 2020 года стало известно, что житель краевого центра возвел самострои и присвоил 80 млн рублей, полученных от дольщиков. А в конце декабря суд назначил наказание еще одному недобросовестному застройщику, который обманул дольщиков на 311 млн рублей.

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