5 февраля в полиции рассказали об уголовном деле в отношении двух жителей Краснодара, которые обманули дольщиков на 220 млн рублей

Установлено, что два местных жителя 36 и 43 лет представились застройщиками многоквартирного дома и привлекли деньги дольщиков, предоставив им ложные сведения о законности своих действий. Пр этом у них не было разрешения на строительство и заключенных договоров с ресурсоснабжающими предприятиями.

Злоумышленники так и не построили дом, а полученные деньги использовали по своему усмотрению. Так, 224 потерпевшим был причинен вред в размере 220 млн рублей.

Также известно, что один из подозреваемых на деньги дольщиков купил спецтехнику и легковые машины по договорам финансовой аренды, выплатив 90 млн рублей по лизингу.