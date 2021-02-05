В Усть-Лабинске произошел крупный пожар около ж/д вокзала

Краснодарский край

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Вечером 4 февраля в Усть-Лабинске загорелось здание на 300 кв. метрах

Сообщение о пожаре на улице Ленина поступило в 20:24. Первые прибывшие подразделения спасателей установили, что горит одноэтажное неэксплуатируемое здание на площади 300 кв. метров. В соцсетях указывали, что ранее в этом здании около ж/д вокзала находился продуктовый и мебельный магазин, кальянная. Также в пабликах уточнили, что оно практически полностью сгорело.

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В 20:55 распространение огня остановили. В это же время пожар полностью потушили, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю 5 февраля.

К работе привлекли семь человек от МЧС и три единицы техники.

Пожары Усть-Лабинский район

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