Брат главы Северной Осетии попал в ДТП с четырьмя погибшими, а затем покончил с собой

В Северной Осетии в феврале нашли тело Казбека Битарова, который в декабре попал в ДТП с четырьмя погибшими

В Кабардино-Балкарии на трассе «Кавказ» 12 декабря 2020 года около 12:40 произошло ДТП. Полиция установила, что 35-летний водитель ВАЗ-2107 ехал со стороны Нальчика в направлении Пятигорска и столкнулся со встречной машиной Toyota Land Cruiser 200 под управлением 67-летнего мужчины.

В результате ДТП на месте погибла 28-летняя пассажирка отечественной легковушки, а также 2-летний и годовалый ребенок. Через 2 часа в больнице умер водитель ВАЗ. Жизни водителя иномарки ничего не угрожали, сообщали в декабре в пресс-службе ГУ МВД России по Кабардино-Балкарии.

Ведомство не уточняло, по чьей вине произошла авария. Однако BAZA писали, что именно водитель иномарки выехал на встречную полосу. Кроме того, по данным «Кавказского Узла», за рулем внедорожника был родной брат главы Северной Осетии Вячеслава Битарова — Казбек Битаров.

4 февраля телеканал «360» со ссылкой на источник сообщил, что Казбек Битаров покончил с собой. Пресс-секретарь главы республики подтвердила «Подъему», что мужчина умер.