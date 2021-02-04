Аудитория видеосервиса Wink выросла в четыре раза в 2020 году

«Ростелеком» рассказал о развитии Wink и назвал самые популярные на площадке фильмы и сериалы

Рост аудитории вызван новыми подключениями и массовым переходом подписчиков интерактивного телевидения «Ростелекома» на платформу Wink (мигрировало уже более 70% абонентов). На стремительном росте положительно сказалась изоляция людей из-за пандемии и активность компании в этот период. Как сообщали Юга.ру, 16 марта 2020 года Wink первым из видеосервисов открыл бесплатный доступ к большой коллекции отечественных и зарубежных фильмов, сериалов, мультфильмов и познавательного видео. Одновременно увеличился спрос на платный контент. В итоге количество просмотров кино и сериалов (и платных, и бесплатных) выросло втрое по сравнению с 2019 годом. В апреле состоялось уникальное для РФ событие — впервые фантастический триллер «Спутник» вышел на цифровых платформах, включая Wink, раньше, чем в офлайн-кинотеатрах. Этот фильм весь год пользовался высоким спросом. В лидерах просмотров оказались и другие российские премьеры: «Лёд 2», «Вторжение» и «Холоп». В пресс-службе сервиса подчеркнули, что Wink стал единственной платформой, где полностью доступен топ-10 премьер российских фильмов (по числу зрителей) прошлого года.

В 2020 году портфель телеканалов превысил 400 наименований, включая форматы HD и 4K. Появились новые предложения в различных сегментах: от канала для любителей гольфа до канала «Мосфильм. Золотая коллекция». Выросла популярность функций «пауза» и «перемотка» и услуги «Управление просмотром», которая дает доступ к архиву передач на большинстве каналов до семи дней. К концу 2020 года ею пользовались более 70% подписчиков. До 25% увеличилась доля клиентов, которые регулярно пользуются услугой «Мультискрин». Она позволяет смотреть контент на разных устройствах под одной учетной записью (смартфон, планшет, ноутбук, Smart TV и другие). Самым популярным событием года в видеосервисе Wink стала прямая трансляция 24 октября последнего боя Хабиба Нурмагомедова на телеканале UFC ТВ. Как сообщали Юга.ру, всего бой посмотрело более 3 млн пользователей, из них более 1 млн — через цифровые приложения Wink. А весной зрители активно смотрели трансляции проекта Wink Live — онлайн-концерты российских рок- и поп-звезд. Wink организовал и показывал лайвы Полины Гагариной, Сергея Лазарева, Елены Ваенги, Тимати и групп «Звери», «Алиса» и «Ария».

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Исследования клиентских предпочтений помогли Wink внедрить новый подход к формированию подписок. Был запущен тариф «Трансформер», который можно самостоятельно сформировать из любимых каналов, фильмов и сериалов. Менять состав подписки можно каждый месяц, адаптируя ее к текущим запросам семьи. За полгода работы подписка «Трансформер» вышла на первое место по популярности среди пользователей Wink. Помимо телеканалов и большой коллекции кино, сериалов и мультфильмов, Wink представил дополнительный развлекательный контент. Например, стали доступны аудиокниги (в партнерстве с «ЛитРес»), появился пакет аудиокнига плюс экранизация произведения. Неслучайно наиболее популярными стали аудиокниги, по которым сняты фильмы и сериалы — «Зулейха открывает глаза», «Эпидемия. Вонгозеро», «Текст». Также с 2020 года управлять Wink можно с помощью голосовых команд благодаря виртуальному ассистенту «Маруся» и умной колонке «Капсула» от Mail.Ru Group.

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