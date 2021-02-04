Решение «Beeline AI — Поиск людей», ускоряющее поиск за счет анализа снимков с дронов, обработало более 650 тыс. снимков. Всего отряд получил порядка 860 заявок на закрытие воздушного пространства над территорией поиска. Группа просмотра и анализа осмотрела 336 кв. км, всего дроны пролетели около 15 тыс. км. В итоге с воздуха было найдено 27 человек.

За 2020 год поисковый отряд «ЛизаАлерт» получил 31 тыс. 988 заявок на поиск пропавших людей. 23 тыс. 294 человека были найдены живыми, 2 тыс. 698 — погибшими, 1 тыс. 391 найти не удалось. Для привлечения волонтеров на спасательные операции через сервис СМС-информирования «Билайна» было отправлено 9,7 млн сообщений. Горячая линия по поиску пропавших людей, организованная оператором специально для «ЛизаАлерт» в 2012 году, только за 2020 год приняла порядка 70 тыс. звонков.

По статистике «ЛизаАлерт», в 2020 году более 76% пропавших людей пропали или потерялись в крупных городах и небольших населенных пунктах, более 17% — в природной зоне (болота, горы, леса и т.д.). Мужчины теряются почти вдвое чаще женщин. При этом больше всего мужчин пропадает в возрасте 30–40 лет. Особую категорию потерявшихся составляют люди старше 80 лет, поэтому «ЛизаАлерт» и «Билайн» рекомендуют использовать устройства для мониторинга родственников, которым может потребоваться помощь по здоровью.

«Потеряться — не значит пропасть» — совместный сервис СМС-информирования «Билайна» и «ЛизаАлерт» по привлечению волонтеров в зону поисков. Сервис разработан на технической базе компании «Билайн» и запущен в декабре 2017 года. Всего за время работы было разослано более 13 млн сообщений. Сервис работает для абонентов всех операторов связи, на него подписано порядка 70 тыс. человек в 57 регионах РФ, в Краснодарском крае — 2 тыс. 947 человек.

«Билайн» и «ЛизаАлерт» призывают всех абонентов любых операторов подписаться на бесплатные СМС-оповещения, чтобы помогать в поисках, которые проходят рядом с ними.