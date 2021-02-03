В аэропорту Сочи мужчина выбежал на взлетную полосу

Краснодарский край

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В Сочи 2 февраля на взлетной полосе аэропорта задержали нарушителя

Инцидент произошел накануне в 16:20. Видео со взлетно-посадочной полосы разместили в соцсетях.

По словам источника в правоохранительных органах, нарушитель находился в неадекватном состоянии.

«Мужчина пытался проникнуть на взлетно-посадочную полосу аэропорта и был задержан сотрудниками службы безопасности. Затем нарушителя передали в полицию», — сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе Международного аэропорта Сочи.

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В пресс-службе управления на транспорте МВД России по Южному федеральному округу отметили, что на нарушителя составили административный протокол по ч. 3 ст. 11.15.1 КоАП РФ «Нарушение требований в области транспортной безопасности». Запрещенных предметов у мужчины не нашли. Материалы дела об административном правонарушении направят в мировой суд Адлерского района.

Ранее Юга.ру рассказывали, что в конце января в Сочи задержали самолет в Москву из-за пассажира, который не хотел надевать маску.

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