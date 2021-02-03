Установлено, что члены организованной преступной группы подчинялась так называемым смотрящим за Апшеронском и районом. Бандиты совершили ряд преступлений против собственности жителей района, применяя при этом насилие. Потерпевшими оказались десять человек, им был причинен ущерб на общую сумму 500 тыс. рублей.

В пресс-службе прокуратуры Краснодарского края 3 февраля уточнили порталу Юга.ру, что речь идет о банде, которая действовала в 2017-2018 году. Злоумышленники представлялись кредиторами и требовали у людей деньги якобы для погашения долгов. Кроме того, члены группировки избили пастухов, по вине которых пропали три породистые лошади.

Преступную деятельность выявили сотрудники управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

В ноябре 2019 года сообщалось, что трем членам ОПГ предъявили обвинение по по п. «а» ч. 3 ст. 163 УК РФ (Вымогательство, совершенное организованной группой), тогда ущерб десяти потерпевшим превысил 1,1 млн рублей. Позже к делу добавилась ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершённое с причинением значительного ущерба гражданам, организованной группой).

3 февраля в пресс-службе прокуратуры Кубани сообщили, что суд признал виновными трех жителей Апшеронского района в возрасте от 36 до 40 лет. Им назначили длительные сроки лишения свободы — от девяти лет до десяти с половиной лет. Отбывать наказание осужденные будут в колонии строгого режима. Кроме того, все они дополнительно получили по полтора года ограничения свободы.

Уточняется, что суд удовлетворил иски потерпевших о взыскании ущерба.