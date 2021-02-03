Дерматолог рассказал, о каких проблемах со здоровьем могут сигнализировать красные родинки

Краснодарский край, Вся Россия

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Дерматолог Олеся Маркелова рассказала в интервью федеральным СМИ, что значат красные родинки на теле

Как рассказала Маркелова в интервью «Пятому каналу», красные родинки называются ангиомой. Это опухоль, состоящая почти исключительно из новообразованных кровеносных сосудов (настоящая ангиома) или лимфатических пространств (лимфангиома).

Что может скрывать родинка:

Иногда люди могут принять за ангиому сосудистые нарушения или проявления аллергических реакций. Однако если оттянуть такие покраснения пальцем, образуется белое пятно, и их перестает быть видно.

Ангиомы же появляются постепенно — сначала одна-две, а потом все больше. Чаще всего они возникают при проблемах с работой печени, отметила Олеся Маркелова.

«Самая первая причина, на которую нужно обратить внимание, — это нарушения со стороны печени. Самый частый вариант — это застой желчи. Он может быть вызван токсичной нагрузкой среды — тяжелые металлы, вирусные инфекции. И третий вариант — это прием препаратов, таких как антидепрессанты, гормональные препараты», — объяснила дерматолог.

Мифы о раке и проблемы российской медицины:

Телеканал «360» добавил, что при желании красные родинки можно удалить с помощью лазерных технологий, хирургически или радионожом, в зависимости от размера ангиомы.

Здравоохранение Медицина

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