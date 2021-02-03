На Кубани умерли 18 пациентов ковид-госпиталей, в том числе 39-летний мужчина

В Краснодарском крае за время пандемии умерли 1 тыс. 524 человека с подтвержденным COVID-19

Напомним, за последние сутки на Кубани подтвердилось еще 185 случаев COVID-19 и зафиксировали 18 летальных исходов от вируса. Как рассказали в региональном оперштабе, у всех умерших пациентов врачи диагностировали внебольничную двустороннюю пневмонию тяжелой формы.

В больницах Краснодара умерли пять человек, из них трое — 71-летний и 77-летний мужчины и 68-летняя женщина — скончались в краевом госпитале ветеранов войн. В краевой клинической больнице № 2 ушел из жизни житель Краснодара в возрасте 39 лет. В специализированной клинической инфекционной больнице умерла 80-летняя женщина.

Еще три летальных случая зарегистрировали в горбольнице Армавира. Там скончались 70-летний мужчина и две женщины возрастом 82 и 86 лет.

В Сочи зафиксировали смерть четырех человек. Так, в горбольнице № 5 умерли два жителя курорта: женщина 64 лет и мужчина 80 лет. В инфекционной больнице № 2 ушли из жизни 70-летняя женщина и 75-летний пациент.

В Новороссийске скончались двое мужчин, которым было 76 и 77 лет. Они умерли в инфекционной больнице № 3. Медики Северской ЦРБ зафиксировали смерти 65-летней женщины и 75-летнего мужчины.

По одному летальному случаю зарегистрировали в Крымском и Туапсинском районах. В Крымской ЦРБ умерла 56-летняя жительница Темрюкского района, а в райбольнице № 3 Туапсе — 88-летняя местная жительница.