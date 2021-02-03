«Ростелеком» наградил лучших авторов о цифровизации на конкурсе СМИ

Лучшим в цифровой номинации жюри назвали материал Дианы Магомаевой « Сити-ферма с чеченским сердцем » для портала «Это Кавказ». Материал посвящен сельхозинновации — городской ферме, где за растениями ухаживает искусственный интеллект. Решение заключается в гроубоксе, которым управляет виртуальный агроном — небольшое устройство с датчиками и процессором. Такая система позволяет собирать урожай круглый год в любом уголке мира. «Ростелеком» подарил победителю капсульную колонку с голосовым помощником «Маруся», которая помогает управлять умным домом, включает музыку и читает новости.

«В этом году в спецноминации «Цифровизация» материалов стало больше, они интереснее и затрагивают более масштабные темы. Это свидетельствует о том, насколько цифровые технологии проникли в нашу жизнь. Выращивание растений, туризм, благотворительность, медицина — все теперь пронизано цифровыми решениями. Наша компания традиционно поддерживает актуальную и профильную для нас номинацию премии», — отметил директор департамента внешних коммуникаций макрорегионального филиала «Юг» ПАО «Ростелеком» Вячеслав Плеханов.

«Искра Юга» — премия для печатной прессы всех 15 субъектов юга РФ. В этом году на конкурс было представлено 11 номинаций, в которых участвовало 357 работ от журналистов 65 редакций из ЮФО и СКФО.

«Уже 13 лет наш проект объединяет всех, кто хочет развития качественной прессы. «Искра Юга» — это не только способ определить лучших региональных авторов, но и повод делиться впечатлениями о том, как прошел журналистский год. В этих обсуждениях коллеги знакомятся с отраслью, могут видеть себя на общем фоне и оценить состояние сферы в целом. Ежегодно в жюри заседают около 15 руководителей ведущих изданий и медиакомпаний — это эксперты, мнению которых о качестве присланных материалов можно доверять», — заявил главред «Эксперта Юг» Владимир Козлов.

Премия «Искра Юга» завершилась, но конкурс «Ростелекома» «Вместе в цифровое будущее» принимает работы до 31 марта 2021 года. Подробнее можно узнать на сайте.