«Ростелеком» наградил лучших авторов о цифровизации на конкурсе СМИ
«Ростелеком» поддержал номинацию «Лучшая публикация на тему цифровизации» конкурса журналистов «Искра Юга 2020»
Конкурс ежегодно проводится аналитическим центром «Эксперт Юг». Провайдер традиционно выступил цифровым партнером конкурса.
Лучшим в цифровой номинации жюри назвали материал Дианы Магомаевой «Сити-ферма с чеченским сердцем» для портала «Это Кавказ». Материал посвящен сельхозинновации — городской ферме, где за растениями ухаживает искусственный интеллект. Решение заключается в гроубоксе, которым управляет виртуальный агроном — небольшое устройство с датчиками и процессором. Такая система позволяет собирать урожай круглый год в любом уголке мира. «Ростелеком» подарил победителю капсульную колонку с голосовым помощником «Маруся», которая помогает управлять умным домом, включает музыку и читает новости.
«В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию»:
Компания наградила и других призеров номинации: обозревателя журнала «Эксперт Юг» Андрея Бакеева за статью «ИТ-стартап из Краснодара стремится расти на полях США и Аргентины» и корреспондента ТАСС Елену Березину за публикацию «Все Ставрополье в одном приложении: чем полезен туристам первый в РФ «Умный город-курорт».
«В этом году в спецноминации «Цифровизация» материалов стало больше, они интереснее и затрагивают более масштабные темы. Это свидетельствует о том, насколько цифровые технологии проникли в нашу жизнь. Выращивание растений, туризм, благотворительность, медицина — все теперь пронизано цифровыми решениями. Наша компания традиционно поддерживает актуальную и профильную для нас номинацию премии», — отметил директор департамента внешних коммуникаций макрорегионального филиала «Юг» ПАО «Ростелеком» Вячеслав Плеханов.
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«Искра Юга» — премия для печатной прессы всех 15 субъектов юга РФ. В этом году на конкурс было представлено 11 номинаций, в которых участвовало 357 работ от журналистов 65 редакций из ЮФО и СКФО.
«Уже 13 лет наш проект объединяет всех, кто хочет развития качественной прессы. «Искра Юга» — это не только способ определить лучших региональных авторов, но и повод делиться впечатлениями о том, как прошел журналистский год. В этих обсуждениях коллеги знакомятся с отраслью, могут видеть себя на общем фоне и оценить состояние сферы в целом. Ежегодно в жюри заседают около 15 руководителей ведущих изданий и медиакомпаний — это эксперты, мнению которых о качестве присланных материалов можно доверять», — заявил главред «Эксперта Юг» Владимир Козлов.
Премия «Искра Юга» завершилась, но конкурс «Ростелекома» «Вместе в цифровое будущее» принимает работы до 31 марта 2021 года. Подробнее можно узнать на сайте.