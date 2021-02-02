В Сочи снова вырос «мусорный Памир»

Что такое «Мусорный Памир»? На улице Водораздельной, 1 аккумулируется мусор, предназначенный для сортировки и вывоза за пределы Сочи. На курорте это единственный способ избавления от твердых бытовых отходов (ТБО), так как в сентябре 2020 года стало известно, что строительство мусороперерабатывающего завода в Сочи решили отложить.

Памир — горная система на юге Центральной Азии и на севере горной гряды Гималаи. Еще несколько лет назад сочинцы прозвали свалку на Водораздельной «мусорным Памиром».

Что вообще происходит с мусором в Сочи? Напомним, в августе 2017 года мэр Сочи Анатолий Пахомов заявил, что город перейдет на раздельный сбор мусора. А позже появилась информация, что на курорте собираются построить мусоросжигательный завод.

В Гринпис это заявление назвали абсурдным, напомнив, что перед Олимпиадой 2014 года в Сочи снесли такой завод, а на его месте построили сортировочный комплекс. В 2018 году власти пообещали за три года построить мусороперерабатывающий завод мощностью 400 тыс. тонн в год.

В мае 2020 года СМИ сообщили, что компания «Ростех» планирует построить 25 мусоросжигательных заводов в разных городах России. Объекты собираются строить в туристических районах и агломерациях численностью не менее 500 тыс. человек. Один из таких заводов может появиться «недалеко» от Сочи. Тем же летом в соцсетях стали распространять информацию о том, что местом строительства мусороперерабатывающего завода станет село Лазаревское. Но местные власти отрицали эту информацию.

Что случилось сейчас? Известный в городе блогер Константин Бредников 2 февраля в своем телеграм-канале выложил фото с улицы Водораздельной из серии было/стало. Он рассказал порталу Юга.ру, что первый снимок сделал 22 декабря, второй — 1 февраля. На кадрах видно, что кучи мусора за месяц многократно выросли. Блогер уточнил, что в последние дни мусор начали убирать, но никто не гарантирует, что мусорные горы не вырастут вновь.

Власти знают об этой ситуации? Проблема сочинского мусора обсуждалась в администрации Краснодарского края на совещании 26 января. Вице-губернатор Александр Трембицкий потребовал от «Крайжилкомресурса» убрать мусор до 3 февраля.