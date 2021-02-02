В Армавире из-за пожара в многоэтажке эвакуировали 170 человек

Краснодарский край

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Днем 2 февраля в Армавире произошел пожар в многоквартирном доме

Сообщение о пожаре на улице Луначарского поступило диспетчеру в 12:53. Прибывшие на место спасатели выяснили, что горит квартира на пятом этаже. Огонь охватил площадь 45 кв. метров.

В доме провели разведку всех помещений, из здания эвакуировали 170 жильцов. Один человек пострадал, его доставили в больницу, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

К ликвидации пожара привлекли 93 человека и 38 единиц техники. Пламя потушили в 13:27.

Как писали Юга.ру, 31 января в Армавире произошел пожар, в котором погибли два человека.

Армавир МЧС Пожары

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