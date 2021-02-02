Власти Краснодара нашли на улицах 426 незаконных рекламных указателей. Все они принадлежат одной фирме

Краснодарский край

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В администрации Краснодара 2 февраля рассказали о борьбе с незаконными рекламными указателями

Напомним, в конце октября 2020 года власти Краснодара обратили внимание на большое количество рекламных конструкций в городе, которые устанавливает в том числе департамент транспорта и дорожного хозяйства. 9 ноября в мэрии снова подняли вопрос размещения информационных указателей и решили разработать порядок удаления такой рекламы с улиц.

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2 февраля на аппаратном совещании главный архитектор города Наталья Машталир доложила, что сотрудники департамента архитектуры и градостроительства совместно с МКУ «Градинформ» проверили информационные уличные указатели, установленные в Краснодаре.

В ходе проверки специалисты обнаружили 426 рекламных конструкций, установленных без разрешительной документации. Все они принадлежали ООО «Сити Сайн-Краснодар». Городские власти направили в компанию соглашение о расторжении договора об установке и эксплуатации уличных коммуникационных указателей.

Перечень адресов, где были выявлены подобные конструкции, передали в управление муниципального контроля, которое займется их демонтажом.

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Кроме того, как рассказали в пресс-службе администрации Краснодара, на городских дорогах установлено 397 дорожных знаков «Указатель направления». Все эти конструкции проверили специалисты департамента транспорта и дорожного хозяйства, чтобы выяснить, размещена ли на них незаконная реклама.

По результатам проверки было демонтировано 89 конструкций, расположенных на отдельных щитах на желтом фоне. Еще 29 указателей, которые находились в неудовлетворительном состоянии, привели в порядок или заменили на новые.

Архитектура Благоустройство Дизайн Евгений Первышов Краснодар Наталья Машталир Реклама

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