В Краснодаре увеличили количество трамваев после жалоб пассажиров с улицы Московской
2 февраля в Краснодаре добавили дополнительные вагоны на некоторые трамвайные маршруты
Напомним, 16 января на улице Московской в Краснодаре начали строить продолжение трамвайной ветки. Из-за этого на участке на три месяца изменилась схема движения общественного и личного транспорта.
Так, по Московской с остановок «КубГТУ» и «Островского» начал ходить временный челночный трамвай № 0 — это единственный маршрут, который сейчас связывает улицу с общей трамвайной сетью. Жители города жаловались на то, что на участке не хватает вагонов, из-за чего не все пассажиры помещаются в вагон. Также горожанам не нравилось, что на конечной маршрута № 0 около университета невозможно пересесть: все трамваи, идущие с конечной на Декабристов, уже переполнены, и пассажиры маршрута № 0 не помещаются в забитые вагоны. Также опыт поездки на трамвае по Московской описал журналист Юга.ру.
2 февраля в пресс-службе мэрии Краснодара рассказали, что «в связи с запросом жителей» на двух трамвайных маршрутах КТТУ увеличат количество вагонов. Так, с этого дня на маршруте № 3 добавят шесть одиночных вагонов, а на маршруте № 20 четыре одиночных вагона заменили на двойные.
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