В Краснодаре увеличили количество трамваев после жалоб пассажиров с улицы Московской

Напомним, 16 января на улице Московской в Краснодаре начали строить продолжение трамвайной ветки. Из-за этого на участке на три месяца изменилась схема движения общественного и личного транспорта.

Так, по Московской с остановок «КубГТУ» и «Островского» начал ходить временный челночный трамвай № 0 — это единственный маршрут, который сейчас связывает улицу с общей трамвайной сетью. Жители города жаловались на то, что на участке не хватает вагонов, из-за чего не все пассажиры помещаются в вагон. Также горожанам не нравилось, что на конечной маршрута № 0 около университета невозможно пересесть: все трамваи, идущие с конечной на Декабристов, уже переполнены, и пассажиры маршрута № 0 не помещаются в забитые вагоны. Также опыт поездки на трамвае по Московской описал журналист Юга.ру.