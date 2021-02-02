«Ростелеком» создал цифровую систему безопасности в Ростовской области

АПК «Безопасный город» объединил в едином интерфейсе ряд систем федерального, областного и муниципального уровня. В комплекс входят более 40 цифровых решений безопасности, среди которых программы мониторинга и анализа окружающей обстановки, инженерных сооружений, автоматизированные системы вызова экстренных служб и т.д. Основная система построена на комплексной интеллектуальной платформе видеонаблюдения «Нетрис» с модульной архитектурой и суперпроизводительным видеоядром, позволяющим подключать неограниченное число камер. В ситуационном центре «Безопасного города» на экраны выводится изображение с видеокамер, данные геоинформационной системы с указанием нужных объектов и их перемещений и информация с датчиков и сенсоров интернета вещей.

Единая система безопасности граждан теперь работает во всех 55 муниципальных образованиях, в том числе — в отдаленных сельских районах.

«Территория Ростовской области имеет протяженность 450 км с севера на юг и 450 км с запада на восток. Когда на севере области идет снег, на юге может быть солнечно и тепло. С внедрением «Безопасного города» и его подсистемы «Росгидромет» мы можем прогнозировать природные катаклизмы точечно на каждой локации. В 2020 году муниципальные образования области получили 2 тыс. 563 штормовых предупреждения и 1 тыс. 546 сообщений о подъеме уровня воды от 63 датчиков, что позволило предупредить последствия непогоды», — отметил директор департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области Сергей Панов.

Благодаря информационным системам взаимодействия и мониторинга комплекс повышает уровень общественной и природно-техногенной безопасности и улучшает координацию всех сил и служб региона.

«Инвестиции госсектора в умные решения стабильно доказывают свою рентабельность. По отчету McKinsey, до 50% таких инвестиций дают прямую экономию и возможность дохода. Как правило, чем выше уровень жизни в регионе, тем активнее идут цифровые преобразования. АПК «Безопасный город» в этом смысле сильная системообразующая база для развития всего донского региона», — сказал директор Ростовского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Мордасов.

Комплекс «Безопасный город» на Дону запускали в три этапа и в рамках госпрограммы Ростовской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах». На первом этапе, накануне чемпионата мира по футболу 2018 года, «Ростелеком» создал интеграционную платформу для пилотного запуска в пяти городах — Ростове-на-Дону, Таганроге, Батайске, Азове и Аксае. На втором этапе система охватила еще 20 муниципалитетов. Третий этап завершился в 2020 году и включил оставшиеся 30 районов.