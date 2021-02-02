На Кубани выявили еще 183 случая коронавируса

В Краснодарском крае к 2 февраля коронавирус подтвердился у 34 тыс. 44 человек

По данным федерального оперштаба, в России за минувшие сутки коронавирус подтвердился у 16 тыс. 643 человек, написал RT. Всего за время пандемии инфекцию обнаружили у 3 млн 884 тыс. 730 россиян.

За весь период умерли 74 тыс. 158 пациентов ковид-госпиталей (+539 новых летальных исходов), еще 3 млн 340 тыс. 545 человек были выписаны с выздоровлением (+22 тыс. 372).