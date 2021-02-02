На Кубани выявили еще 183 случая коронавируса
В Краснодарском крае к 2 февраля коронавирус подтвердился у 34 тыс. 44 человек
По данным федерального оперштаба, в России за минувшие сутки коронавирус подтвердился у 16 тыс. 643 человек, написал RT. Всего за время пандемии инфекцию обнаружили у 3 млн 884 тыс. 730 россиян.
За весь период умерли 74 тыс. 158 пациентов ковид-госпиталей (+539 новых летальных исходов), еще 3 млн 340 тыс. 545 человек были выписаны с выздоровлением (+22 тыс. 372).
Больше всего инфицированных накануне выявили в Москве — 1 тыс. 701. Следом идут Санкт-Петербург (+1 тыс. 484) и Московская область (+1 тыс. 53).
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На юге России и в регионах Северного Кавказа ситуация следующая: Ростовская область — 370, Ставропольский край — 225, Краснодарский край — 183, Крым — 138, Севастополь — 99, Кабардино-Балкария — 86, Дагестан — 82, Карачаево-Черкесия — 65, Северная Осетия — 61, Адыгея — 40, Ингушетия — 35, Чечня — 22.
Как уточнили в опештабе Краснодарского края, в числе 183 новых заболевших 84 мужчины и 99 женщин. Возраст пациентов — от 8 до 88 лет.
Вот как распределились новые случаи по муниципалитетам:
- в Краснодаре — 40;
- в Сочи — 25;
- в Выселковском районе — 14;
- в Анапе и Геленджике — по 9;
- в Горячем Ключе и Темрюкском районе — по 8;
- в Армавире, Белореченском и Ейском районах — по 7;
- в Апшеронском и Туапсинском районах — по 6;
- в Калининском и Белоглинском районах — по 5;
- в Красноармейском и Староминском районах — по 4;
- в Кущевском, Отрадненском и Новопокровском районах — по 3;
- в Крыловском, Славянском и Щербиновском районах — по 2;
- в Динском, Кавказском, Северском и Успенском районах — по 1.
За всё время пандемии в лабораториях Краснодарского края провели 2 млн 363 тыс. 638 исследований на COVID-19, из них 34 тыс. 44 теста оказались положительными. Показатель заболеваемости достиг 599,8 случаев на 100 тыс. населения края.
По данным регионального минздрава, 25 тыс. 180 пациентов уже выздоровели (+273 за сутки). Еще 105 заболевших находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, 4 — на ЭКМО. За весь период умерли 1 тыс. 506 человек с подтвержденным COVID-19 (+18 новых летальных случаев).
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