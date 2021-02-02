На Кубани директор Дома культуры фиктивно устроил концертмейстера и похитил полмиллиона рублей

2 февраля стало известно, что прокуратура Калининского района направила в суд уголовное дело о фиктивном трудоустройстве в местном Доме культуры

По версии следствия, директор Дома культуры в станице Гривенской (Гривенская центральная клубная система) вносил в табели учета рабочего времени сведения о работе концертмейстера. Данные были заведомо недостоверными, так как указанный сотрудник не работал в учреждении. Таким образом с января 2018 года по июль 2020-го руководитель Дома культуры похитил из бюджета Гривенского сельского поселения 482 тыс. рублей.

Прокуратура провела проверку и выявила факт хищения. На директора завели уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения). Дело направили в Калининский районный суд. Для возмещения ущерба суд наложил арест на дом и земельный участок подсудимого, рассказали 2 февраля в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Ранее Юга.ру рассказывали, что в июне 2020 года направили в суд уголовное дело против директора школы в Горячем Ключе. Она фиктивно устраивала на работу родственников, а деньги оставляла себе.