В Адыгее осудили чиновника из-за смерти пенсионерки под остановкой

Напомним, 17 июня 2020 года в Майкопе во время сильного ветра остановка упала на людей. Погибла 78-летняя женщина, еще двое человек пострадали, в том числе ребенок. Следствие обвинило в случившемся 42-летнего предпринимателя из Краснодарского края, который в июле 2016 года по договору подряда установил остановку. В декабре его приговорили к трем годам условно и штрафу.

Суд установил, что бывший чиновник с июля 2016 года не принимал мер, чтобы установить происхождение остановки, а также не принял ее на баланс и не проверял ее соответствие требованиям безопасности.

Суд признал его виновным по ч. 2 ст. 293 УК РФ (Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека) и приговорил к 1 году и 6 месяцам принудительных работ с лишением права занимать должности, связанные с административно-хозяйственными и организационно-распорядительными функциями в муниципальных учреждениях на 2 года, сообщили 1 февраля в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.