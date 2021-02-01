Самолет Галицкого улетел в Великобританию впервые после экстренной посадки в Краснодаре

Краснодарский край

Распечатать

Частный самолет бизнесмена Сергея Галицкого возобновил полеты после аварийной посадки в Краснодаре

Напомним, вечером 18 января частный борт предпринимателя Сергея Галицкого вылетел из Краснодара и через 40 минут экстренно приземлился там же. Сообщалось, что экипаж бизнес-самолета Gulfstream G650 получил сигнал о сбое в одной из систем воздушного судна.

По данным сервиса по отслеживанию полетов в реальном времени FlightAware, 29 января в 9:13 борт с номером M-YGLF впервые с 18 января вылетел из краснодарского аэропорта. Через 4 часа он приземлился в аэропорту «Фарнборо» в одноименном городе недалеко от Лондона.

Как писали Юга.ру, в 2018 году стало известно, что Галицкий купил себе за 70 млн долларов дальнемагистральный бизнес-джет Gulfstream с бортовым номером M‑YGLF. Также предпринимателю принадлежит 104-метровая яхта Quantum Blue стоимостью 140 млн евро и реактивный самолет бизнес-класса Embraer Legacy, стоимость которого начинается от 25 млн долларов.

Авиация Краснодар Сергей Галицкий

Новости

В Краснодаре хотят проверить законность установки шлагбаумов во дворах жилых домов
Самолет Галицкого улетел в Великобританию впервые после экстренной посадки в Краснодаре
Краснодарцы пожаловались на крупные пробки на дорогах города
На Кубани будут судить двоих мужчин, которые организовали поджоги автобусов
На строительство дорог в Музыкальном микрорайоне Краснодара хотят потратить около 1 млрд рублей
Первышов рассказал о создании пятого округа в Краснодаре

Лента новостей

«Мама пыталась меня разубедить, говоря, что я буду бесплодной»
Сегодня, 08:01
«Мама пыталась меня разубедить, говоря, что я буду бесплодной»
Истории людей, привившихся вакциной «Спутник V»
Как проходила массовая акция в Краснодаре 31 января
Вчера, 12:35
Как проходила массовая акция в Краснодаре 31 января
Онлайн-трансляция
«Прививок боятся конспирологи — они же кричали, что антенны 5G распространяют «корону»
28 января, 12:36
«Прививок боятся конспирологи — они же кричали, что антенны 5G распространяют «корону»
Как проходит вакцинация от ковида за границей

Реклама на портале