Самолет Галицкого улетел в Великобританию впервые после экстренной посадки в Краснодаре

Напомним, вечером 18 января частный борт предпринимателя Сергея Галицкого вылетел из Краснодара и через 40 минут экстренно приземлился там же. Сообщалось, что экипаж бизнес-самолета Gulfstream G650 получил сигнал о сбое в одной из систем воздушного судна.

По данным сервиса по отслеживанию полетов в реальном времени FlightAware, 29 января в 9:13 борт с номером M-YGLF впервые с 18 января вылетел из краснодарского аэропорта. Через 4 часа он приземлился в аэропорту «Фарнборо» в одноименном городе недалеко от Лондона.

Как писали Юга.ру, в 2018 году стало известно, что Галицкий купил себе за 70 млн долларов дальнемагистральный бизнес-джет Gulfstream с бортовым номером M‑YGLF. Также предпринимателю принадлежит 104-метровая яхта Quantum Blue стоимостью 140 млн евро и реактивный самолет бизнес-класса Embraer Legacy, стоимость которого начинается от 25 млн долларов.