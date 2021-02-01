На Кубани будут судить двоих мужчин, которые организовали поджоги автобусов

Краснодарский край

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Полиция Кубани 1 февраля рассказала о ходе расследования уголовного дела по поджогам автобусов в регионе

Напомним, в ночь на 19 января 2020 года на стоянках в станицах Динской, Некрасовской (Усть-Лабинский район), Старокорсунской и в Немецкой Деревне в Краснодаре сгорели семь автобусов. Они занимались перевозкой работников тепличного комплекса «Зеленая линия», возводимых компанией «Магнит».

Позже по подозрению в поджоге полиция задержала 34-летнего и 35-летнего краснодарцев, на них завели уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (Умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога). В августе Прикубанский районный суд признал их виновными и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы каждому.

Кроме того, полицейские установили, что к поджогам причастны 31-летний и 38-летний местные жители. По данным следствия, они неоднократно требовали от руководителей отдела логистики отказаться от заключения сделки с сельхозпредприятием на осуществление вахтовых перевозок сотрудников. Когда они не смогли договориться, они наняли двух мужчин, которые подожгли два автобуса в краевой столице. Ущерб превысил 2,5 млн рублей.

Против краснодарцев возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 35, ч. 1 ст. 179 УК РФ (Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения группой лиц по предварительному сговору), ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 35, ч. 2 ст. 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение имущества). Их заключили под стражу, а материалы дела передали в суд. Им грозит до пяти лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

«Магнит» Краснодар Пожары Полиция Суд

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