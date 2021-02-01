На Кубани будут судить двоих мужчин, которые организовали поджоги автобусов

Напомним, в ночь на 19 января 2020 года на стоянках в станицах Динской, Некрасовской (Усть-Лабинский район), Старокорсунской и в Немецкой Деревне в Краснодаре сгорели семь автобусов. Они занимались перевозкой работников тепличного комплекса «Зеленая линия», возводимых компанией «Магнит».

Позже по подозрению в поджоге полиция задержала 34-летнего и 35-летнего краснодарцев, на них завели уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (Умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога). В августе Прикубанский районный суд признал их виновными и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы каждому.