Первышов рассказал о создании пятого округа в Краснодаре

Напомним, 23 декабря 2020 года мэр Евгений Первышов рассказал журналистам о реформе административного деления Краснодара. По его словам, Прикубанский округ стал слишком большой административной единицей Краснодара, поэтому его необходимо разделить.

Ранее муниципалитет получил от Росгвардии общежитие, которое уже расселили. Планировалось, что на его базе создадут административный корпус, а также разместят внутри территориальное структурное подразделение МВД.

На очередном аппаратном совещании 1 февраля глава города вновь заговорил о создании пятого внутригородского округа. Он уточнил, что в здании на улице 1-го Мая в районе Восточно-Кругликовской сейчас идет ремонт. Именно там хотят создать новый округ на базе Калининской сельской администрации. Первышов добавил, что Прикубанский округ по численности населения уже превосходит Новороссийск.

Так, после ремонта часть здания займет администрация, часть — новый отдел полиции. Первышов заявил, что мэрии уже необходимо создавать комиссию, готовить документы, чтобы в перспективе приступить к работе по созданию пятого внутригородского округа, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.