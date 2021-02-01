Музей шоколада открылся на курорте «Роза Хутор»
Культурно-этнографический комплекс «Моя Россия» в горах Сочи представил экспозицию, посвященную шоколаду
Среди экспонатов — дореволюционные упаковки конфет и шоколада с рисунками лучших художников-современников, фантики и коробки советской эпохи, фотографии старейших кондитерских производств РФ и их основателей. Здесь можно увидеть и открытки серии конфет «Москва будущего» товарищества «Эйнем».
Создатели музея сообщили, что все предметы приобретались на антикварном рынке для частной коллекции. Познакомиться с их историей помогут видео и информационные стенды.
Челябинский метеорит и чайная церемония по-бурятски:
Собрание музея рассказывает о развитии крупнейших московских кондитерских фабрик — товарищества Абрикосова и сыновей (теперь это концерн «Бабаевский»), торгового дома Леновых (ныне — фабрика «Рот Фронт»), товарищества «Эйнем» («Красный Октябрь»). Их история восходит к 1804 году.
«В далеком 1914 году товарищество «Эйнемъ» выпустило серию шоколадных конфет под названием «Москва будущего». В каждую коробку с конфетами упаковывалась и серия из восьми рекламных открыток такой же тематики. К каждой из них прилагались описания, раскрывающие представления и ожидания наших предков. На открытках изображены огромные здания, оживленные, шумные берега большой судоходной Москвы-реки, транспортные и торговые крейсеры и даже вагоны метро», — рассказали в Музее шоколада «Роза Хутор».
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Одним из самых интересных экспонатов создатели музея считают дореволюционную жестяную упаковку «Монпансье из фруктов и соков» товарищества Леновых, выпущенную в 1890 году. Такие «коробки» всегда интересовали коллекционеров и являлись гордостью обладателей тех времен. Сегодня подобные экземпляры встречаются на аукционах все реже.
Помимо выставки музей проводит мастер-классы по росписи и дегустации шоколада. Экспозиция открыта в павильоне «Москва» комплекса «Моя Россия» ежедневно с 10:00 до 19:00.