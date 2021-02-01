На Кубани от ковида умерли еще 19 человек, большинство из них — в Сочи

В Краснодарском крае к 1 февраля скончались 1 тыс. 488 пациентов с подтвержденным COVID-19

Напомним, за последние сутки диагноз COVID-19 подтвердился у 180 жителей Краснодарского края. Также в регионе зафиксировали 19 новых летальных исходов среди пациентов ковид-госпиталей. Как уточнили в оперштабе Кубани, у всех умерших была двусторонняя пневмония и сопутствующие заболевания.

Так, в Северской ЦРБ скончались два пациента: 84-летний житель Динского района и 83-летняя краснодарка. В Лабинской ЦРБ умерли трое — 76-летняя женщина и 67-летний мужчина из Отрадненского района, а также 84-летний житель Успенского района.

Врачам Крымской ЦРБ не удалось спасти двух пациентов из Темрюкского района — мужчину 70 лет и женщину 68 лет. В Красноармейской ЦРБ скончались 50-летний житель Красноармейского района и 55-летний житель Славянского района.

В больницах Сочи умерли шесть пациентов: в инфекционной больнице № 2 — 78-летний мужчина, в горбольнице № 3 — 84-летний больной, в горбольнице № 4 — 67-летний. Еще трое мужчин в возрасте 62, 68 и 83 лет умерли в горбольнице № 5.

В Краснодаре в краевой клинической больнице № 1 медикам не удалось спасти 71-летнюю жительницу Северского района, в краевом госпитале ветеранов войн скончался 72-летний краснодарец.

В Темрюкской ЦРБ в возрасте 70 лет скончалась жительница Краснодара, а в Тихорецкой ЦРБ — 65-летний пациент из Кавказского района.

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