В начале февраля на Кубани будет ветрено и тепло

Краснодарский край

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В Краснодарском крае с 1 по 3 февраля ожидается облачная погода

В Краснодарском крае 1 февраля ожидается 12-17 °С. Будет переменная облачность, без существенных осадков. Ветер 5-10 м/с, местами порывы 12-17 м/с, в отдельных районах 20-22 м/с.

В ночь на 2 февраля прогнозируют 4-9 °С, днем 13-18 °С, в северной половине края до 13 °С. По данным кубанского гидрометцентра, будет переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер 5-10 м/с, порывы 13-18 м/с. В районе Анапы скорость ветра достигнет 27 м/с.

В ночь на 3 февраля столбики термометров покажут 1-6 °С, днем — 13-18 °С. В северной половине региона пройдет небольшой дождь. Ветер 5-10 м/с, порывы до 14 м/с.

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