Стали известны даты проведения контрольных работ и выпускных экзаменов для 9 и 11 классов

Рособрнадзор 29 января рассказал, когда школьники 9 и 11 классов будут сдавать контрольные работы и государственный выпускной экзамен

Напомним, в конце декабря Минпросвещения и Рособрнадзор объяснили , как будут проводить ЕГЭ и ОГЭ в 2021 году. Так, основной этап сдачи Единого госэкзамена должен пройти с 31 мая по 2 июля, а дополнительный — с 12 по 17 июля.

Из-за пандемии власти решили отменить досрочный период сдачи ЕГЭ, написал RT. Для девятиклассников досрочного периода государственной итоговой аттестации также не будет. В целом же сдача ЕГЭ в 2021 году пройдет по тем же правилам, что и в предыдущем, сообщал телеканал «360».

Выпускники, которые не планируют поступать в вузы, для получения аттестата должны будут сдать государственный выпускной экзамен (ГВЭ) по русскому языку и математике. Его проведут в конце мая.

29 января в Рособрнадзоре назвали даты проведения ГВЭ, сообщил RT. Так, основной срок сдачи запланирован на период с 24 по 28 мая 2021 года, а с 3 по 17 сентября пройдет дополнительный этап.