Стали известны даты проведения контрольных работ и выпускных экзаменов для 9 и 11 классов

Краснодарский край, Вся Россия

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Рособрнадзор 29 января рассказал, когда школьники 9 и 11 классов будут сдавать контрольные работы и государственный выпускной экзамен

Напомним, в конце декабря Минпросвещения и Рособрнадзор объяснили, как будут проводить ЕГЭ и ОГЭ в 2021 году. Так, основной этап сдачи Единого госэкзамена должен пройти с 31 мая по 2 июля, а дополнительный — с 12 по 17 июля.

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Из-за пандемии власти решили отменить досрочный период сдачи ЕГЭ, написал RT. Для девятиклассников досрочного периода государственной итоговой аттестации также не будет. В целом же сдача ЕГЭ в 2021 году пройдет по тем же правилам, что и в предыдущем, сообщал телеканал «360».

Выпускники, которые не планируют поступать в вузы, для получения аттестата должны будут сдать государственный выпускной экзамен (ГВЭ) по русскому языку и математике. Его проведут в конце мая.

29 января в Рособрнадзоре назвали даты проведения ГВЭ, сообщил RT. Так, основной срок сдачи запланирован на период с 24 по 28 мая 2021 года, а с 3 по 17 сентября пройдет дополнительный этап.

Также в ведомстве сообщили, что вместо основного государственного экзамена (ОГЭ) по предметам по выбору в этом учебном году девятиклассники должны будут написать контрольную по одному предмету.

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Школьники смогут выбрать, по какому предмету выполнить эту контрольную: физика, химия, информатика, биология, история, география, иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский), обществознание, литература.

Контрольные работы девятиклассники напишут в период с 17 по 21 мая, уточнили в Роспотребнадзоре.

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