В Краснодаре легковушка врезалась в Audi, а та — в BMW

Краснодарский край

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Во второй половине дня 28 декабря в Краснодаре произошла авария

Сообщение о ДТП на улице Суворова поступило в полицию в 17:57. 29-летний водитель Mazda не выдержал безопасную дистанцию и врезался в стоящий впереди Audi под управлением 66-летнего мужчины. После этого Audi по инерции столкнулся с BMW, в котором находился 41-летний водитель.

В результате происшествия никто не пострадал. Сейчас проводится проверка, сообщили Юга.ру в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

Напомним, в этот же день в краевом центре произошла авария, в которой пострадали четыре человека. 23-летний водитель сбил двух пешеходов и врезался в машину.

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