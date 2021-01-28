Задержан участник митинга, которому депутат Госдумы от Чечни пообещал решить проблемы с законом — «Интерфакс»
28 января СМИ сообщили о задержании одного из участников митинга в поддержку Алексея Навального, который прошел 23 января в Москве
23 января по всей России прошли несогласованные митинги после задержания политика Алексея Навального и нового расследования о «дворце Путина» под Геленджиком. В тот же день в интернете распространилось видео, снятое на акции в Москве. На кадрах сотрудники ОМОНа наступают с дубинками на протестующих, а темноволосый парень вступает в драку с ними и со всей силы бьет ногами и руками.
Через день депутат Госдумы РФ от Чечни Адам Делимханов сказал, что герой видео тоже уроженец республики. Делимханов призвал парня связаться с ним и объяснить, действительно ли он поддерживает Навального, который, как считает депутат, выступает за однополые браки. В случае, если он не разделяет взгляды сторонников оппозиционера, глава Чечни Рамзан Кадыров поможет ему «с тем, что касается закона» и «с решением вопроса со стороны государства».
28 января сотрудники уголовного розыска в Москве задержали Сайд-Мухаммада Джумаева, который 23 января подрался с силовиками. Утром его доставили к следователям, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.
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