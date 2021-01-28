Краснодар и Сочи стали лидерами по числу новых летальных случаев от COVID-19

На Кубани число смертей от COVID-19 возросло до 1 тыс. 412

Напомним, 28 января оперштаб Кубани сообщил о 194 новых случаях заражения COVID-19 в регионе и 19 смертях. У всех скончавшихся пациентов инфекционных госпиталей была двусторонняя пневмония тяжелой формы и сопутствующие болезни.

Так, в больницах Краснодара умерли семь человек в возрасте от 62 до 95 лет. Две женщины и двое мужчин скончались в краевой больнице № 1, еще две женщины и один мужчина умерли в краевом госпитале ветеранов войн. Более подробную информацию об умерших в оперштабе не сообщили.

В Новороссийске в инфекционной больнице № 3 ушли из жизни 46-летний мужчина и 75-летняя женщина. Она пациента жили в городе-герое.

В Темрюкском районе в центральной больнице также скончались два местных жителя — 59-летняя женщина и 74-летний мужчина.

По одному летальному исходу зарегистрировали в Тихорецком и Крымском районах. Так, в Тихорецкой ЦРБ умерла 47-летняя пациентка, а в Крымской райбольнице — 53-летняя жительница Анапы.

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Еще шесть смертей от ковида зафиксировали в больницах Сочи. Там умерли трое мужчин в возрасте 58 и 77 лет и три женщины, которым было 79 лет, 81 и 83 года.