Краснодар и Сочи стали лидерами по числу новых летальных случаев от COVID-19

Краснодарский край

Распечатать

На Кубани число смертей от COVID-19 возросло до 1 тыс. 412

Напомним, 28 января оперштаб Кубани сообщил о 194 новых случаях заражения COVID-19 в регионе и 19 смертях. У всех скончавшихся пациентов инфекционных госпиталей была двусторонняя пневмония тяжелой формы и сопутствующие болезни.

Читайте также:

Так, в больницах Краснодара умерли семь человек в возрасте от 62 до 95 лет. Две женщины и двое мужчин скончались в краевой больнице № 1, еще две женщины и один мужчина умерли в краевом госпитале ветеранов войн. Более подробную информацию об умерших в оперштабе не сообщили.

В Новороссийске в инфекционной больнице № 3 ушли из жизни 46-летний мужчина и 75-летняя женщина. Она пациента жили в городе-герое.

В Темрюкском районе в центральной больнице также скончались два местных жителя — 59-летняя женщина и 74-летний мужчина.

По одному летальному исходу зарегистрировали в Тихорецком и Крымском районах. Так, в Тихорецкой ЦРБ умерла 47-летняя пациентка, а в Крымской райбольнице — 53-летняя жительница Анапы.

Читайте также:

Еще шесть смертей от ковида зафиксировали в больницах Сочи. Там умерли трое мужчин в возрасте 58 и 77 лет и три женщины, которым было 79 лет, 81 и 83 года.

Всего к 28 января в Краснодарском крае официально известно о 1 тыс. 412 летальных случаях, вызванных COVID-19.

Здравоохранение Коронавирус Медицина смерть Эпидемии

Все материалы по теме:

Новости

На начальника судебной лаборатории Краснодара завели новое уголовное дело за взятку
На Кубани около тысячи школьников перевели на домашнее обучение
В Краснодаре восстановили надувной купол спорткомплекса, который обрушился во время снегопада
Задержан участник митинга, которому депутат Госдумы от Чечни пообещал решить проблемы с законом — «Интерфакс»
«Сегодня мы контролируем эпидситуацию». Кондратьев разрешил проводить на Кубани выставки и увеличить заполняемость залов в театрах и кино
У главы налоговой инспекции Туапсинского района нашли 2,5 млн рублей. Ее подозревают в злоупотреблении полномочиями

Лента новостей

«Прививок боятся конспирологи — они же кричали, что антенны 5G распространяют «корону»
Сегодня, 12:36
«Прививок боятся конспирологи — они же кричали, что антенны 5G распространяют «корону»
Как проходит вакцинация от ковида за границей
Новые законы, вступающие в силу в 2021 году
26 января, 08:03
Новые законы, вступающие в силу в 2021 году
Разбираем вместе с адвокатом
«Дедушку чуть не растерзали»
25 января, 08:01
«Дедушку чуть не растерзали»
Монологи краснодарцев из очереди на вакцинацию

Реклама на портале