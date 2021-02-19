Московская биржа сообщила о росте активности частных инвесторов

Преимущество ИИС перед обычным брокерским одно: он дает налоговые льготы. По ИИС-А инвесторы могут вернуть часть уплаченных ранее налогов (оформить налоговый вычет по аналогии с вычетом за покупку недвижимости). По ИИС-Б инвестор освобождается от налога на доход от торговых операций. В 2019 году вычетом «А» воспользовались 80 тыс. человек. Статистика по вычетам «Б» доступна только за 2018 год: от уплаты подоходного налога получили освобождение 434 человека, а всего владельцы ИИС-Б получили вычеты на 48 млн рублей.

Пользоваться налоговыми преимуществами индивидуального инвестиционного счета (ИИС) частные лица могут с 2015 года, однако массовым это стало только в последние два года. За 2020 год было открыто 1,8 млн ИИС, а их общее число превысило 3,5 млн. Средний размер брокерского ИИС в третьем квартале 2020 года составил 76 тыс. рублей. Для сравнения, в 2019 году было открыто 1 млн 52 тыс. ИИС, в 2018-м — 296 тыс.

Со временем ИИС стал понятным и доступным продуктом. Доходность ИИС с учетом налогового вычета выше, чем по банковским депозитам, а возможность открыть ИИС онлайн и управлять им через специальное приложение значительно упрощает выход на биржу. ИИС подходит инвесторам с разной склонностью к риску. Размещенные на счету средства вообще можно не торговать, получая только налоговый вычет. Этой консервативной политики придерживается большинство владельцев ИИС.

К 13% налогового вычета можно добавить скромные 4–5% годовых от покупки облигаций федерального займа. При покупке долговых ценных бумаг компаний, акций, паев паевых инвестиционных фондов риски возрастают, как правило, вместе с доходностью. Также владельцы ИИС могут покупать валюту, фьючерсы и опционы. Набор доступных инвестиционных инструментов зависит от брокера. Средства ИИС можно передать в доверительное управление, тогда все операции по счету будет проводить управляющая компания по стратегии, выбранной клиентом.

Из всех открытых ИИС активными (одна и более операций за год) в 2020-м были 612 тыс. При этом в 2019 году активность инвесторов была ниже: за год активных счетов набралось около 305 тыс. В прошлом году оборот по ИИС превысил 1,4 трлн рублей: основная часть сделок пришлась на акции — 85,6%, сделки с облигациями составили 10,1% оборота, с биржевыми фондами — 4%.