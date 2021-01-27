На Кубани водитель без прав попал в ДТП. Погибла женщина и пострадал ребенок

ДТП случилось в 14:25 на 97-м км дороги А-146 (Краснодар — Верхнебаканский). По предварительным данным, 37-летний житель Новороссийска, который был за рулем Citroen, превысил скорость, выехал на встречную полосу, после чего съехал с трассы. В результате машина перевернулась.

В Центральную районную больницу Абинска госпитализировали водителя и четырехлетнего пассажира, они получили многочисленные травмы. Также в медучреждение доставили 40-летнюю пассажирку, однако в течение суток она скончалась.

В инстаграме отдела ГИБДД ОМВД России по Абинскому району 27 января сообщили, что у водителя не было прав — его лишили удостоверения еще в 2019 году за езду в пьяном виде. Причем за полтора года до этого у него также забирали права. Сейчас полиция устанавливает, был ли он пьян во время аварии.

Как писали Юга.ру, в декабре 2020 года в Темрюкском районе тоже произошло смертельное ДТП. Иномарку вынесло на встречную полосу, где она врезалась в большегруз. Погиб водитель и его 19-летний пассажир.