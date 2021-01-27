На Кубани завели уголовное дело о геноциде местных жителей во время войны

27 января СК рассказал новые подробности убийства жителей Краснодарского края во время Великой Отечественной войны

В декабре 2020 года на Кубани возобновили предварительное следствие по делу о геноциде жителей Краснодара и других населенных пунктов. 27 января 2021 года стало известно о возбуждении уголовного дела. Установлено, что с августа 1942 года по октябрь 1943-го немецкие захватчики вместе с пособниками массово убивали местных жителей: морили голодом, травили в газовых камерах, заживо засыпали землей и расстреливали. Следователи получили сведения о том, что во время войны в Краснодаре расстреляли и убили не менее 13 тыс. человек, в Новороссийске — не менее 7 тыс. человек, в Армавире — 6 тыс. 680 человек, в станице Абинской — более 2 тыс. человек, в Темрюке — более 2 тыс. человек.

Также 12 ноября 1942 года немецкие солдаты расстреляли 207 мирных жителей поселка Михизеева поляна в Мостовском районе. Затем, в марте 1943 года, расстреляли и сожгли 137 мирных жителей хутора Второй Западный в Крымском районе. Среди них было не менее 28 детей. Установлен факт массового расстрела жителей станицы Тамань в Темрюкском районе 16 февраля 1943 года, тогда погибло более 80 человек. Следствие выявило, что в сентябре 1943 года у жителей станицы Гостагаевской отобрали 40 детей, которых отправили в военный госпиталь Темрюкского района. «Из детей выкачали кровь, после чего тела вывезли для захоронения», — утверждает следственный комитет.