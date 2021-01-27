Жителей Сочи предупредили о сильных ливнях с грозой и ветром

В Сочи синоптики прогнозируют резкое ухудшение погоды к концу января

«Все городские службы работают в усиленном режиме», — сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.

В горах Красной Поляны выше 500 метров над уровнем моря сохраняется опасность схода снежных лавин.

По данным метеорологов, ночью и утром 28 января на курорте будет идти сильный дождь с грозой. Одновременно усилится восточный, юго-восточный ветер с переходом на западный, юго-западный. Местами порывы могут достигать 15-18 м/с.

Спасатели рекомендовали жителям и гостям курорта соблюдать меры предосторожности, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами и прочими конструкциями. Туристам советуют временно воздержаться от выхода в горы.

При возникновении происшествий гражданам следует звонить по номерам 101 или 112.

Перед дождем на курорте установилась необычно теплая погода для конца января — 15 °С. Ранее Юга.ру писали, что 13 января в Сочи температура воздуха достигла аномально высокой отметки, превысив рекорд 53-летней давности. При этом в ближайшие дни в Краснодарском крае ожидается похолодание до -3 °С.