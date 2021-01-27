К концу рабочей недели на Кубани похолодает до -3 °С

Днем 27 января в регионе будет 7-12 °С, в южной половине края до 18 °С. Ожидается ветер 12-14 м/с, с порывами 15-20 м/с, на участке Анапа-Геленджик — 17-22 м/с, и облачность. Преимущественно без осадков.

По данным кубанского гидрометцентра, в ночь на 28 января прогнозируют 2-7 °С, днем — 5-10 °С. Ветер 5-10 м/с, порывы 12-17 м/с, облачно, без осадков.

Ночью 29 января температура понизится до отрицательных отметок: -3...+2 °С, днем ожидается 1-6 °С. Пойдет дождь, в отдельных районах будут сильные осадки сначала в виде дождя, затем с мокрым снегом. Ветер 5-10 м/с.

На Черноморском побережье столбики термометров ночью в четверг покажут 6-11 °С, в пятницу — 2-7 °С (на участке Анапа-Геленджик 7-12 °С). Днем 28 января ожидается 9-14 °С и ветер 12-14 м/с, с порывами 18-23 м/с. 29 января воздух прогреется до 6-11 °С, ветер 6-11 м/с, с порывами 12-17 м/с. Будет облачно с прояснениями, местами дождь.