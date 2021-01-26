В Краснодаре образовались 9-балльные пробки

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», к 18:40 в Краснодаре пробки составили 9 баллов, что на 2 балла больше, чем обычно в это время в вторник. Ожидается, что пробки начнут снижаться в ближайший час и к 20:00 достигнут 4 баллов.

Неожиданно плотное движение после 18:00 образовалось на Восточном обходе. Загруженность дороги к Ростовскому шоссе — 9 баллов, что на 8 баллов выше обычного. Всего в заторе протяженностью 8,6 км от улицы Крупской до моста над железной дорогой можно потерять 59 минут, что на 50 минут больше обычного.

Кроме того, плотное движение вечером зафиксировали на улице Ставропольской к Вишняковой (9 баллов, что на 4 балла выше обычного). В 10-балльных пробках этим вечером застряли улицы Сормовская и Уральская из центра.