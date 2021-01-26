В Сочи на дороге нашли тело мужчины 

Краснодарский край

Распечатать

В центре Сочи в январе прохожие нашли на дороге тело мужчины

Тело мужчины нашли на улице Докучаева в Завокзальном микрорайоне. Накануне в соцсетях опубликовали фото и видео, на котором погибший лежит на асфальте в луже крови. Его накрыли простыней, а рядом стоит машина скорой помощи. Очевидцы предположили, что человека сбила машина. Однако в Сочинском ОГИБДД порталу Юга.ру версию об аварии не подтвердили. 

«По данному факту проводится проверка, уточняются все обстоятельства происшедшего», — сообщил порталу Юга.ру источник в правоохранительных органах.

Как уточнил источник, по данному факту планируют назначить судебно-медицинскую экспертизу.

Как писали Юга.ру, в августе 2020 года трупы мужчин в Сочи находили в реке Западный Дагомыс и на ж/д вокзале в Адлере.

Следственный комитет смерть Сочи

Новости

В Сочи на дороге нашли тело мужчины 
Российский аналитик спрогнозировал, что в апреле зараженных ковидом станет в два раза меньше
В Сочи мимоза расцвела на полтора месяца раньше срока
В Краснодаре образовались 9-балльные пробки
«Я за Путина, а у тебя ума нет». На Кубани учителя отругали школьников за поддержку Навального
Виновник смертельного ДТП в центре Краснодара пытался скрыться от следствия и попал под стражу

Лента новостей

Новые законы, вступающие в силу в 2021 году
Сегодня, 08:03
Новые законы, вступающие в силу в 2021 году
Разбираем вместе с адвокатом
«Дедушку чуть не растерзали»
Вчера, 08:01
«Дедушку чуть не растерзали»
Монологи краснодарцев из очереди на вакцинацию
Плакаты, ершики и автозаки
24 января, 12:28
Плакаты, ершики и автозаки
Как проходил митинг в поддержку Навального в Краснодаре. Фоторепортаж

Реклама на портале