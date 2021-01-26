В Сочи на дороге нашли тело мужчины 

Тело мужчины нашли на улице Докучаева в Завокзальном микрорайоне. Накануне в соцсетях опубликовали фото и видео, на котором погибший лежит на асфальте в луже крови. Его накрыли простыней, а рядом стоит машина скорой помощи. Очевидцы предположили, что человека сбила машина. Однако в Сочинском ОГИБДД порталу Юга.ру версию об аварии не подтвердили.

«По данному факту проводится проверка, уточняются все обстоятельства происшедшего», — сообщил порталу Юга.ру источник в правоохранительных органах.

Как уточнил источник, по данному факту планируют назначить судебно-медицинскую экспертизу.

Как писали Юга.ру, в августе 2020 года трупы мужчин в Сочи находили в реке Западный Дагомыс и на ж/д вокзале в Адлере.