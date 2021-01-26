На Кубани станичники нашли обезглавленное тело в соседском дворе

В следственном комитете Кубани 26 января рассказали об уголовном деле против жителя Кавказского района, подозреваемого в убийстве сестры

Трагедия произошла в станице Казанской Кавказского района. 24 января к 46-летнему владельцу одного из домов на улице Гоголя пришла его 55-летняя сестра. Родственники стали выпивать, а на следующее утро между ними произошла ссора из-за наследства, которое осталось после смерти родителей.

По версии следствия, во время конфликта хозяин дома взял топор и несколько раз ударил им сестру по шее и голове, а затем отрубил ее. Мужчина оставил тело убитой на улице и ушел домой. Спустя некоторое время соседи через забор увидели труп и сообщили об этом в полицию.

В отношении местного жителя СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство). Подозреваемого задержали, его планируют заключить под стражу, сообщили 26 января в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Также обвиняемому проведут психолого-психиатрическую экспертизу.

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