На Кубани четвертый раз за месяц фиксируют по 20 смертей от COVID-19

В оперштабе Краснодарского края 26 января рассказали подробности 20 новых летальных случаев, вызванных коронавирусом

Напомним, за минувшие сутки диагноз COVID-19 подтвердился у 195 жителей Краснодарского края, а в инфекционных госпиталях региона умерли 20 человек, болевших ковидом. По данным оперштаба Кубани, у всех пациентов была двусторонняя пневмония тяжелой формы и другие заболевания.

9 из 20 новых летальных случаев были зарегистрированы в Краснодаре. В частности, в краевой больнице № 1 умерли пять человек — жители Краснодара, Армавира, Крымского и Динского районов. Им было от 64 до 80 лет (более точных данных в оперштабе не сообщили).

В краевом клиническом госпитале ветеранов войн ушли из жизни три пациента из Краснодара и Красноармейского района. Им было 64 года, 68 и 70 лет. Еще один летальный случай произошел в специализированной клинической инфекционной больнице. Там умер 61-летний мужчина из Ленинградского района.

Шесть летальных случаев зафиксировали в госпиталях Сочи. Там в горбольнице № 5 и инфекционной больнице № 2 умерли двое мужчин и четыре женщины в возрасте от 64 до 89 лет. Известно, что все они были жителями города-курорта.

В Тихорецкой ЦРБ скончались две пациентки — это 67-летняя местная жительница и 53-летняя жительница Кавказского района.

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По одному летальному исходу зарегистрировали в Крымском и Северском районах, а также в Анапе. Так, в Крымской ЦРБ не удалось спасти 68-летнюю жительницу Темрюкского района, в горбольнице Анапы — 71-летнюю жительницу курорта, а в Северской ЦРБ скончалась 82-летняя жительница Динского района.