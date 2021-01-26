По данным проекта «Билайн.Аналитика», в последние десять дней 2020 года число клиентов со смартфонами на Android выросло на сотни тысяч. Среди всех новых абонентов со смартфонами больше всего клиентов в возрасте до 25 лет — 91% от зарегистрированных в сети «Билайн» в конце декабря. Среди них 60% смартфонов используют мужчины, 40% — женщины. Для этой группы клиентов основным каналом приобретения остается интернет. Количество смартфонов, проданных через интернет-магазин «Билайн» в декабре выросло в 2,2 раза по сравнению с 2019 годом. Кроме того, в 4-м квартале 2020 года провайдер предложил молодой аудитории специальный продукт «Связь Z» — конструктор бессрочных пакетов интернета, минут и SMS.

В пресс-службе оператора отметили, что для миллионов клиентов в РФ смартфон становится главным девайсом для выхода в интернет, и это влияет на рост продаж дорогих моделей. В декабре 2020 года в розничной сети «Билайн» покупатели приобрели в 2,5 раза больше смартфонов дороже 30 тыс. рублей, чем годом ранее; их доля в общем объеме продаж выросла втрое. Но самыми популярными остаются модели до 15 тыс. рублей.



По сравнению с лидерами продаж декабря 2019 года, объем памяти у самых популярных моделей 2020 года вырос в среднем на 42%. Это примерно совпадает с ростом LTE-трафика в сети, который в 4-м квартале 2020 года вырос на 60% по сравнению с 4-м кварталом 2019-го. Клиенты «Билайна» используют все больше мобильного интернета на высоких скоростях, смотрят HD-видео со смартфонов и выбирают более мощные девайсы с увеличенной диагональю экрана. За год у лидеров продаж диагональ экрана увеличилась в среднем на 6%, а мощность процессора — на 7%.