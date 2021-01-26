В Анапе потушили крупный пожар в плавнях

Краснодарский край

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В Анапе в ночь на 26 января полностью ликвидировали пожар в камышах

Пожар начался днем 25 января в станице Анапской — загорелся камыш в плавнях. Сначала огонь распространился на 1 тыс. кв. метров. Вечером в мэрии курорта сообщили, что пламя прошло уже 40 га. К 21:15 площадь активного горения составляла 2 тыс. кв. метров. На месте работали 94 спасателя и 33 единицы техники.

На месте развернули пункты питания для спасателей, казаков и волонтеров, также глава Анапы Василий Швец поручил подготовить в санаториях места на тот случай, если огонь подойдет близко к домам и жителям придется эвакуироваться. Уточнялось, что тушение осложнено сильным ветром и труднодоступной местностью. Также из-за пожара перекрыли дорогу Новороссийск — Ейск, организовали объезд через станицу Анапскую.

В 22:40 площадь горения уменьшилась до 800 кв. метров. В полночь на трассе сняли ограничение, а в 1:50 пожар полностью потушили, сообщил в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Анапа

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