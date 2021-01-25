Сбер запустил бесплатный студенческий акселератор по стэнфордской программе
В День студента Сбер запустил первый общероссийский акселератор для студентов, аспирантов, научных сотрудников институтов и университетов
Программу для акселератора разработал Стэнфордский центр профессионального развития. Акселератор пройдёт в три этапа с 1 марта по 31 августа 2021 года. Участие в нем бесплатно.
В пресс-службе банка студенческий акселератор SberStudent называют возможностью для студентов РФ «под руководством менторов от Stanford Online перенять бесценный опыт организации и развития бизнеса от лучших предпринимателей и профессоров Кремниевой долины, научиться мыслить как инновационный предприниматель и оценивать потенциал превращения бизнес-идеи в полноценный бизнес».
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Также участников планируют учить:
- анализировать соответствие продукта рынку (product-market fit),
- выстраивать архитектуру бизнес-моделей,
- формулировать цели и превращать их в метрики и планы,
- оценивать необходимые ресурсы для достижения метрик,
- находить крупных заказчиков, партнеров,
- получать первые инвестиции на развитие.
«В семействе акселераторов Сбера пополнение: к нашей международной программе для seed-стартапов Sber500 в партнерстве с 500 Startups, программам для сотрудников SberUp и школьников SberZ добавился студенческий акселератор SberStudent. Глобальная цель всех этих акселераторов — вырастить созвездие новых сильных технологических компаний, которые могли бы стать фундаментом новой экономики нашей страны. Для этого нужно начать менять отношение к предпринимательству в целом и дать участникам знания, инструменты и ресурсы, необходимые для роста бизнеса. Программу Студенческого акселератора мы реализуем на базе контента от Стэнфордского центра профессионального развития — это уникальная экспертиза и опыт профессионалов, которые воспитали не одно поколение стартаперов и стояли у истоков модели Кремниевой долины, где ядром развития технологического предпринимательства является университет и его студенты. Уверен, этот проект внесет важный вклад в развитие культуры предпринимательства в российской университетской среде и заложит основу для создания в вузах дружественной к бизнес-инновациям среды», — президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.
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По рейтингу Pitchbook Universities 2020, Стэнфордский университет — лидер по успешности выпускников в сфере стартапов. С 2006 года выпускники Стэнфорда создали более 2 тыс. технологических компаний, которые привлекли более $87 млрд венчурных инвестиций.
«Важно, чтобы ведущие российские технологические компании предоставляли студентам новые возможности для реализации, погружения их в среду реальной работы. Убежден, что инициатива по проведению первого общероссийского студенческого акселератора SberStudent будет способствовать достижению этих целей», — сказал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.
Лучшие команды получат дополнительные ресурсы для развития своего проекта, поддержку менторов от Stanford Online и возможность представить проект более чем 60 компаниям экосистемы Сбера, крупнейшим российским и международным корпорациям и инвесторам на финальном Демо-дне в СберУниверситете.
Заявки принимаются до 25 февраля.